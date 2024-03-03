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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» продлил серию без поражений до 34 матчей

03 Марта 2024 • 19:41 Комментировать
Кёльн
0:2
Байер Л
окончен

«Байер» продолжает радовать глаз. В воскресенье команда Хави Алонсо обыграла на выезде «Кёльн» со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

На дворе март, а у «Байера» до сих пор ноль в графе поражений в этом сезоне. В 34 матчах команда Алонсо отпраздновала 30 побед и 4 раза сыграла вничью.

Обыграв «Кёльн», «Байер» упрочил своё лидерство в немецкой Бундеслиге. Вторая «Бавария» теперь отстаёт от леверкузенцев на 10 очков. В пятницу мюнхенцы потеряли два балла, разойдясь миром с «Фрайбургом» (2:2).

Следующий матч «Байер» проведёт в четверг, 7 марта, - против «Карабаха» на выезде в 1/8 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер

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