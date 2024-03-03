«Байер» на 10 очков оторвался от «Баварии», легко обыграв «Кёльн»

В 24-м туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Кёльна» и добыл важную победу. Уже на 15-й минуте Ян Тилман сыграл шипами в ногу соперника и был удален. Под конец тайма Флориан Вирц был выведен на убойную позицию, а вратарь справился с ударом. Тут же навес с левого фланга, Патрик Шик продлил полет мяча, а Жереми Фримпонг из вратарской отправил его в сетку - 0:1. Саркис Адамян мог вернуть интригу, с лета он пробил в штангу. Атака гостей по левому краю, Амин Адли сыграл под удар Алехандро Гримальдо, тот в касание пробил, и мяч перепрыгнул голкипера - 0:2.

«Байер» продолжает лидировать, отрыв от «Баварии» составляет 10 очков. Соперник - третий с конца.