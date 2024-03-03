«Байер» на 10 очков оторвался от «Баварии», легко обыграв «Кёльн»

В 24-м туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Кёльна» и добыл важную победу. Уже на 15-й минуте Ян Тилман сыграл шипами в ногу соперника и был удален. Под конец тайма Флориан Вирц был выведен на убойную позицию, а вратарь справился с ударом. Тут же навес с левого фланга, Патрик Шик продлил полет мяча, а Жереми Фримпонг из вратарской отправил его в сетку - 0:1. Саркис Адамян мог вернуть интригу, с лета он пробил в штангу. Атака гостей по левому краю, Амин Адли сыграл под удар Алехандро Гримальдо, тот в касание пробил, и мяч перепрыгнул голкипера - 0:2.
«Байер» продолжает лидировать, отрыв от «Баварии» составляет 10 очков. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|38'Фримпонг Жереми (0:1)
|73'Гримальдо Алехандро (0:2)
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс•Алиду Фариде82' (Тиггес Штеффен (82') •Мартель Эрик 30'83' (Шмиц Бенно (83') •Любичич Деян• 16'Майна Линтон83' (Гусенбашич Денис (83') •Адамян Саркис65' (Диль Юстин (65'•Пакарада Леарт69') •Тилманн Ян 15'
Запасные: Килиан Лука•Хайнц Доминик•Кайнц Флориан•Пентке Филипп
Градецки Лукаш•Станишич Йосип• 59'Та Джонатан•Инкапье Пьеро79' (Тапсоба Эдмон (79') •Фримпонг Жереми 23'46' (Телла Нейтан (46') •Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт•Джака Гранит82' (Паласиос Эсекиэль (82') •Хофманн Йонас65' (Адли Амин (65') •Вирц Флориан•Шик Патрик65' (Иглесиас Борха (65')
Запасные: Пуэрта Густаво•Гложек Адам•Коварж Матей•Коссуну Одилон
03 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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