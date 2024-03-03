​«Боруссия» установила клубный рекорд

В субботу дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде берлинский «Унион» со счётом 2:0. «Шмели» пропустили всего лишь один гол в пяти стартовых гостевых играх Бундеслиги в 2024 году – это новый клубный рекорд, отмечает Opta.

Ранее пропустить так мало в пяти первых гостевых матчах календарного года в Бундеслиге в XXI веке удавалось лишь двум командам – «Баварии» в 2013 году и «РБ Лейпцигу» в 2019 году.

На текущий момент дортмундская «Боруссия» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем туре «шмели» будут играть против «Вердера» на поле соперника.