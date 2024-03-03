​Тренер «Боруссии» Терзич – под наблюдением начальства

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич находится под пристальным наблюдением своих работодателей.

«Терзич находится под строгим наблюдением. Поддержка тренера со стороны Ханса-Йоахима Вацке постепенно ослабевает. Недавние плохие выступления тренеров не остались незамеченным», - сообщил журналист Sky Патрик Бергер.

На текущий момент «Боруссия» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч «шмели» проведут в субботу, 9 марта, - против «Вердера» на выезде. Далее у дортмундцев будет важный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.