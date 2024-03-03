​«Бавария» сыграла 2000-й матч в Бундеслиге

В двадцать четвертом туре немецкого чемпионата «Баварии» пришлось сыграть на выезде с «Фрайбургом» и это был, как оказалось, юбилейный, 2000-й матч «Баварии» в высшей лиге немецкого футбола. Мюнхенский клуб стал первым, добравшимся до столь высокой планки.

Правда, как это часто бывает со всякого рода юбилейными играми, сложилась она не очень удачно - мюнхенцы потеряли еще два очка, не сумев добиться большего, нежели результативная ничья 2:2.

В следующем туре немецкого чемпионата команде Томаса Тухеля предстоит сыграть с «Майнцем», эта игра пройдет девятого марта.