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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» сыграла 2000-й матч в Бундеслиге

03 Марта 2024 • 03:56 Комментировать
Фрайбург
2:2
Бавария

В двадцать четвертом туре немецкого чемпионата «Баварии» пришлось сыграть на выезде с «Фрайбургом» и это был, как оказалось, юбилейный, 2000-й матч «Баварии» в высшей лиге немецкого футбола. Мюнхенский клуб стал первым, добравшимся до столь высокой планки.

Правда, как это часто бывает со всякого рода юбилейными играми, сложилась она не очень удачно - мюнхенцы потеряли еще два очка, не сумев добиться большего, нежели результативная ничья 2:2.

В следующем туре немецкого чемпионата команде Томаса Тухеля предстоит сыграть с «Майнцем», эта игра пройдет девятого марта.  


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Бавария

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