«Штутгарт» обновил личный рекорд в Бундеслиге

«Штутгарт» приблизился к «Баварии» после победы над «Вольфсбургом» (3:2).

Три очка швабам принёс дубль Серу Гирасси, ещё один мяч в свой актив записал Жоша Вагноман. На счету «Штутгарта» теперь 50 набранных очков – лучший для команды показатель в Бундеслиге после 24 туров за всю историю. Отставание от «Баварии», занимающей вторую строчку, составляет всего четыре очка, от лидирующего «Байера» – 11 (при матче в запасе у «фармацевтов»).

В следующем туре «Штутгарт» сыграет на своём поле против берлинского «Униона». Встреча состоится 8 марта.

По итогам прошлого сезона «Штутгарт» набрал лишь 33 очка, финишировав на 16 месте.