«Штутгарт» был сильнее «Вольфсбурга» в результативном матче

«Вольфсбург» и «Штутгарт» провели результативный матч 24-го тура чемпионата Германии, реализовав абсолютно все удары в створ. Серу Гирасси отметился быстрым голом ударом головой. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Йоаким Меле поразил ворота. Он же превратился в антигероя после фола в своей штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал удар Гирасси с точки, 1:2. Жоша Вагноман сразу забил еще раз, но был офсайд. И все же Вагноман вскоре забил по правилам и стал автором победного гола. В концовке Лукас Нмеча вернул интригу, но его команда уступила (2:3).
Швабы остаются на третьем месте, соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|14'Гирасси Серу (0:1)
|(1:1) Меле Йоаким50'
|54'Гирасси Серу (1:2)
|78'Вагноман Жоша (1:3)
|(2:3) Нмеча Лукас83'
Кастельс Коэн•Баку Ридле• 22'Лакруа Максанс•Дженц Мориц•Меле Йоаким• 52'Арнольд Максимилиан• 3'Герхардт Янник81' (Вранкс Астер (81') •Майер Ловро65' (Сарр Амин (65') •Черны Вацлав46' (Томаш Тьягу (46') •Паредес Кевин81' (Нмеча Лукас (81') •Бехренс Кевин65' (Винд Йонас (65')
Запасные: Каминьски Якуб•Перван Павао•Фишер Килиан•Зесигер Седрик
Нюбель Александр•Вагноман Жоша•Руо Антони•Антон Вальдемар• 58'Ито Хироки•Каразор Атакан• 83'Штиллер Анджело90' (Дауд Махмуд (90') •Мийо Энцо72' (Ундав Дениз (72') •Фюрих Крис71' (Левелинг Джейми (71') •Миттельштедт Максимилиан86' (Мвумпа Силас (86') •Гирасси Серу87' (Чжон Ву-Ён (87')
02 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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