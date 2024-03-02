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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» был сильнее «Вольфсбурга» в результативном матче

02 Марта 2024 • 22:54 Комментировать
Вольфсбург
2:3
Штутгарт

«Вольфсбург» и «Штутгарт» провели результативный матч 24-го тура чемпионата Германии, реализовав абсолютно все удары в створ. Серу Гирасси отметился быстрым голом ударом головой. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Йоаким Меле поразил ворота. Он же превратился в антигероя после фола в своей штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал удар Гирасси с точки, 1:2. Жоша Вагноман сразу забил еще раз, но был офсайд. И все же Вагноман вскоре забил по правилам и стал автором победного гола. В концовке Лукас Нмеча вернул интригу, но его команда уступила (2:3).

Швабы остаются на третьем месте, соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Вольфсбург2:3Штутгарт
  14'Гирасси Серу (0:1)
(1:1) Меле Йоаким50'  
  54'Гирасси Серу (1:2)
  78'Вагноман Жоша (1:3)
(2:3) Нмеча Лукас83'  
Кастельс КоэнБаку Ридле  22'Лакруа МаксансДженц МорицМеле Йоаким  52'Арнольд Максимилиан  3'Герхардт Янник 81' (Вранкс Астер ( 81') Майер Ловро 65' (Сарр Амин ( 65') Черны Вацлав 46' (Томаш Тьягу ( 46') Паредес Кевин 81' (Нмеча Лукас ( 81') Бехренс Кевин 65' (Винд Йонас ( 65')
Запасные: Каминьски ЯкубПерван ПаваоФишер КилианЗесигер Седрик
Нюбель АлександрВагноман ЖошаРуо АнтониАнтон Вальдемар  58'Ито ХирокиКаразор Атакан  83'Штиллер Анджело 90' (Дауд Махмуд ( 90') Мийо Энцо 72' (Ундав Дениз ( 72') Фюрих Крис 71' (Левелинг Джейми ( 71') Миттельштедт Максимилиан 86' (Мвумпа Силас ( 86') Гирасси Серу 87' (Чжон Ву-Ён ( 87')
Запасные: Чейс АнриеСтеригу ЛеонидасШтенцель ПаскальБредлов Фабиан
02 марта. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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