«Штутгарт» был сильнее «Вольфсбурга» в результативном матче

«Вольфсбург» и «Штутгарт» провели результативный матч 24-го тура чемпионата Германии, реализовав абсолютно все удары в створ. Серу Гирасси отметился быстрым голом ударом головой. Соперник отыгрался сразу после перерыва, когда Йоаким Меле поразил ворота. Он же превратился в антигероя после фола в своей штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал удар Гирасси с точки, 1:2. Жоша Вагноман сразу забил еще раз, но был офсайд. И все же Вагноман вскоре забил по правилам и стал автором победного гола. В концовке Лукас Нмеча вернул интригу, но его команда уступила (2:3).

Швабы остаются на третьем месте, соперник делит 13-ю строчку.