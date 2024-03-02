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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» был сильнее «Хайденхайма»

02 Марта 2024 • 19:30 Комментировать
Хайденхайм
1:2
Айнтрахт Фр

В 24-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» и «Айнтрахт» провели упорный матч. У соперников было порядка 10 ударов с каждой стороны, вот только хозяева все время «били в молоко», реализовав единственное попадание в створ. На 39-й минуте не лучшим образом сыграл Кевин Мюллер, и мяч от Бенедикта Гимбера влетел в сетку ворот хозяев. Сразу после перерыва Нильс Нкунку удвоил перевес гостей. А Марвин Пирингер вернул интригу вскоре - 1:2. На 77-й минуте «Айнтрахт» остался вдесятером, Уго Экитике получил травму, а заменить его было уже нельзя.

Победители идут на шестом месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Хайденхайм1:2Айнтрахт Фр
  39'Гимбер Бенедикт (0:1)
  49'Нкунку Нильс (0:2)
(1:2) Пирингер Марвин59'  
Мюллер КевинБуш Марнон 54' (Пирингер Марвин ( 54') Майнка ПатрикГимбер Бенедикт 54' (Тоеркауф Норман ( 54') Фёренбах ЙонасШёппнер ЯнСесса Кевин 54' (Бек Адриан ( 54') Хактаб Траоре ОмарДоведан Никола 72' (Шиммер Штефан ( 72') Динкчи Эрен  62' 85' (Пик Флориан ( 85') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимЯнеш ЛукаТомалла ДенисФеллер Франк
Трапп Кевин  86'БутаКох Робин  31' 66' (Схири Эльес ( 66') Пачо ВильямМакс Филипп 46' (Экитике Уго ( 46'  77') Кнауфф Ансгар 85' (Смолчич Хрвое ( 85') ТутаЭбимбе Эрик  25' 46' (Ларссон Хуго ( 46') Нкунку НильсМармуш Омар 79' (Гётце Марио ( 79') Шаиби Фарес
Запасные: Граль ЙенсВан де Бек ДонниЧендлер ТимотиБахойа Жан Маттео
02 марта. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Хайденхайм

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