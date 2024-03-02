«Айнтрахт» был сильнее «Хайденхайма»

В 24-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» и «Айнтрахт» провели упорный матч. У соперников было порядка 10 ударов с каждой стороны, вот только хозяева все время «били в молоко», реализовав единственное попадание в створ. На 39-й минуте не лучшим образом сыграл Кевин Мюллер, и мяч от Бенедикта Гимбера влетел в сетку ворот хозяев. Сразу после перерыва Нильс Нкунку удвоил перевес гостей. А Марвин Пирингер вернул интригу вскоре - 1:2. На 77-й минуте «Айнтрахт» остался вдесятером, Уго Экитике получил травму, а заменить его было уже нельзя.
Победители идут на шестом месте, соперник - 11-й.
Протокол игры
|39'Гимбер Бенедикт (0:1)
|49'Нкунку Нильс (0:2)
|(1:2) Пирингер Марвин59'
Мюллер Кевин•Буш Марнон54' (Пирингер Марвин (54') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт54' (Тоеркауф Норман (54') •Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Сесса Кевин54' (Бек Адриан (54') •Хактаб Траоре Омар•Доведан Никола72' (Шиммер Штефан (72') •Динкчи Эрен 62'85' (Пик Флориан (85') •Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен Тим•Янеш Лука•Томалла Денис•Феллер Франк
Трапп Кевин• 86'Бута•Кох Робин 31'66' (Схири Эльес (66') •Пачо Вильям•Макс Филипп46' (Экитике Уго (46') • 77'Кнауфф Ансгар85' (Смолчич Хрвое (85') •Тута•Эбимбе Эрик 25'46' (Ларссон Хуго (46') •Нкунку Нильс•Мармуш Омар79' (Гётце Марио (79') •Шаиби Фарес
02 марта. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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