«Айнтрахт» был сильнее «Хайденхайма»

В 24-м туре чемпионата Германии «Хайденхайм» и «Айнтрахт» провели упорный матч. У соперников было порядка 10 ударов с каждой стороны, вот только хозяева все время «били в молоко», реализовав единственное попадание в створ. На 39-й минуте не лучшим образом сыграл Кевин Мюллер, и мяч от Бенедикта Гимбера влетел в сетку ворот хозяев. Сразу после перерыва Нильс Нкунку удвоил перевес гостей. А Марвин Пирингер вернул интригу вскоре - 1:2. На 77-й минуте «Айнтрахт» остался вдесятером, Уго Экитике получил травму, а заменить его было уже нельзя.

Победители идут на шестом месте, соперник - 11-й.