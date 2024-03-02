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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда под ноль обыграла «Унион»

02 Марта 2024 • 19:29 Комментировать
Унион Берлин
0:2
Боруссия Д

В 24-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда в столице играла против «Униона» и имела существенный перевес. После ряда безуспешных атак «шмели» реализовали один из моментов в конце первого тайма. Быстрый выпад завершил Карим Адейеми. И лишь на 90-й минуте была поставлена точка. Ян Матсен отобрал мяч у противника и удвоил счет - 2:0.

«Боруссия» прервала неудачную серию и сохранила четвертое место. Соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Унион Берлин0:2Боруссия Д
  41'Адейеми Карим (0:1)
  90'Матсен Ян (0:2)
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт КевинЛейте Диогу 81' (Бедья Крис ( 81') Хедира Рани 69' (Ааронсон Бренден ( 69') Юранович ЙосипТусар Люка 61' (Хаберер Яник ( 61'  75') Шефер АндрашРуссийон Жером 69' (Триммель Кристофер ( 69') Фолланд КевинХоллербах Бенедикт 61' (Вертессен Йорбе ( 61'  90')
Запасные: Лайдуни АиссаКрал АлексШволов АлександерКнохе Робин
Майер Александер IIРюэрсон Юлиан  45'Зюле НикласШлоттербек НикоМатсен ЯнЗабитцер МарсельДжан ЭмреСанчо Джедон 88' (Бенсебаини Рами ( 88') Брандт Юлиан 66' (Эзкан Салих ( 66') Адейеми Карим 78' (Байно-Гиттенс Джейми ( 78') Фюллькруг Никлас
Запасные: Хуммельс МатсДюранвилль ЮлиенЛотка МарсельМукоко ЮссуфаВольф МариусРойс Марко
02 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин

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