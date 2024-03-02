«Боруссия» из Дортмунда под ноль обыграла «Унион»

В 24-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда в столице играла против «Униона» и имела существенный перевес. После ряда безуспешных атак «шмели» реализовали один из моментов в конце первого тайма. Быстрый выпад завершил Карим Адейеми. И лишь на 90-й минуте была поставлена точка. Ян Матсен отобрал мяч у противника и удвоил счет - 2:0.
«Боруссия» прервала неудачную серию и сохранила четвертое место. Соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|41'Адейеми Карим (0:1)
|90'Матсен Ян (0:2)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу81' (Бедья Крис (81') •Хедира Рани69' (Ааронсон Бренден (69') •Юранович Йосип•Тусар Люка61' (Хаберер Яник (61') • 75'Шефер Андраш•Руссийон Жером69' (Триммель Кристофер (69') •Фолланд Кевин•Холлербах Бенедикт61' (Вертессен Йорбе (61') 90'
Запасные: Лайдуни Аисса•Крал Алекс•Шволов Александер•Кнохе Робин
Майер Александер II•Рюэрсон Юлиан• 45'Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Матсен Ян•Забитцер Марсель•Джан Эмре•Санчо Джедон88' (Бенсебаини Рами (88') •Брандт Юлиан66' (Эзкан Салих (66') •Адейеми Карим78' (Байно-Гиттенс Джейми (78') •Фюллькруг Никлас
02 марта. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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