«Боруссия» из Дортмунда под ноль обыграла «Унион»

В 24-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда в столице играла против «Униона» и имела существенный перевес. После ряда безуспешных атак «шмели» реализовали один из моментов в конце первого тайма. Быстрый выпад завершил Карим Адейеми. И лишь на 90-й минуте была поставлена точка. Ян Матсен отобрал мяч у противника и удвоил счет - 2:0.

«Боруссия» прервала неудачную серию и сохранила четвертое место. Соперник делит 13-ю строчку.