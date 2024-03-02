«Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха не определили сильнейшего

В 24-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха постоянно искали счастья у чужих ворот. Джонатан Буркардт открыл счет уже на 12-й минуте. В начале второго тайма Натан Нгуму метко пробил головой - 1:1. Доминик Кор был удален на 84-й минуте за споры.

Ничья в итоге. Хозяева остаются предпоследними, «Боруссия» - 12-я.