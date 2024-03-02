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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха не определили сильнейшего

02 Марта 2024 • 19:25 Комментировать
Майнц
1:1
Боруссия М

В 24-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха постоянно искали счастья у чужих ворот. Джонатан Буркардт открыл счет уже на 12-й минуте. В начале второго тайма Натан Нгуму метко пробил головой - 1:1. Доминик Кор был удален на 84-й минуте за споры.

Ничья в итоге. Хозяева остаются предпоследними, «Боруссия» - 12-я.

Протокол игры  
Майнц1:1Боруссия М
(1:0) Буркардт Джонатан12'  
  55'Нгуму Натан (1:1)
Центнер РобинКор Доминик  58'  84'Гилавоги ЖошуаВан дер Берг СеппВидмер Сильван 76' (Рихтер Марко ( 76') Мвене Филлипп  81'Баррейро Леандро  50'Амири Надим  90'Груда Брайан 68' (Онисиво Карим ( 68') Чхэ-Сон Ли II 68' (Краусс Том ( 68') Буркардт Джонатан 89' (Да Коста Данни ( 89')
Запасные: Папела МервильДаль МаксимБель ШтефанTim MuellerАжорк ЛюдовикРисс Лассе
Николас МорицЛайнер Штефан 46' (Нец Лука ( 46') Эльведи НикоИтакура КоВебер МаксимилианКоне Куадио 90' (Ранос Грант-Леон ( 90') Вайгль ЮлианНойхаус Флориан 78' (Райтц Рокко ( 78') Онора ФранкСибачо ЖорданНгуму Натан  43' 78' (Хак Робин ( 78')
Запасные: Херрманн ПатрикФридрих МарвинОльшовски ЯнСкалли ДжозефКрамер Кристоф
02 марта. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Боруссия Мёнхенгладбах

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01 Марта
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Майнц — Боруссия чемпионата Германии — 2 марта 2024
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