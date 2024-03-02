«Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха не определили сильнейшего

В 24-м туре чемпионата Германии «Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха постоянно искали счастья у чужих ворот. Джонатан Буркардт открыл счет уже на 12-й минуте. В начале второго тайма Натан Нгуму метко пробил головой - 1:1. Доминик Кор был удален на 84-й минуте за споры.
Ничья в итоге. Хозяева остаются предпоследними, «Боруссия» - 12-я.
Протокол игры
|(1:0) Буркардт Джонатан12'
|55'Нгуму Натан (1:1)
Центнер Робин•Кор Доминик 58'• 84'Гилавоги Жошуа•Ван дер Берг Сепп•Видмер Сильван76' (Рихтер Марко (76') •Мвене Филлипп• 81'Баррейро Леандро• 50'Амири Надим• 90'Груда Брайан68' (Онисиво Карим (68') •Чхэ-Сон Ли II68' (Краусс Том (68') •Буркардт Джонатан89' (Да Коста Данни (89')
Николас Мориц•Лайнер Штефан46' (Нец Лука (46') •Эльведи Нико•Итакура Ко•Вебер Максимилиан•Коне Куадио90' (Ранос Грант-Леон (90') •Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан78' (Райтц Рокко (78') •Онора Франк•Сибачо Жордан•Нгуму Натан 43'78' (Хак Робин (78')
02 марта. Стадион "МЕВА Арена".
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