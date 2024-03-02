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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» забил 6 мячей в ворота «Дармштадта»

02 Марта 2024 • 19:22 Комментировать
Дармштадт
0:6
Аугсбург

Матч «Дармштадт» - «Аугсбург» получился самым результативным в очередном туре чемпионата Германии. Гости нанести более двух десятков ударов и забили сразу шесть мячей. Уже в первой трети противостояния «Дармштадт» пять раз капитулировал под атаками соперника. На 85-й минуте гости забили снова. Эрмедин Демирович стал автором дубля, а его команда поднялась на 10-е место. Соперник на самом дне.

Протокол игры  
Дармштадт0:6Аугсбург
  2'Титц Филлип (0:1)
  12'Йенсен Фредрик (0:2)
  20'Демирович Эрмедин (0:3)
  25'Варгас Рубен (0:4)
  29'Демирович Эрмедин (0:5)
  85'Бельо Дион Дрене (0:6)
Шуэн МарсельМюллер Янник  17' 27' (Хольтманн Геррит ( 27') Гьясула Клаус 27' (Циммерман Кристоф ( 27') Маглица МатейЮстван ЮлианФранич БартолХолланд Фабиан 41' (Мюллер Андреас ( 41') Карич Эмир  45'Скарке ТимПолтер Себастьян 75' (Торсиэлло Фабио ( 75') Пфайффер Лука 75' (Вильхельмссон Оскар ( 75')
Запасные: Сейдель АаронБрунст АлександерКемпе ТобиасИшервуд Томас
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго ЛопесЙенсен Фредрик 46' (Энгельс Арне ( 46') Якич Кристиян 61' (Дорш Никлас ( 61') Майер Арне 60' (Биэл Пеп ( 60') Титц ФиллипВаргас РубенДемирович Эрмедин 71' (Бельо Дион Дрене ( 71')
Запасные: Михель СвенРеджбекай ЭлвисГумни РобертКоубек ТомашБауэр Максимилиан
02 марта. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Дармштадт

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