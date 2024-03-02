«Аугсбург» забил 6 мячей в ворота «Дармштадта»

Матч «Дармштадт» - «Аугсбург» получился самым результативным в очередном туре чемпионата Германии. Гости нанести более двух десятков ударов и забили сразу шесть мячей. Уже в первой трети противостояния «Дармштадт» пять раз капитулировал под атаками соперника. На 85-й минуте гости забили снова. Эрмедин Демирович стал автором дубля, а его команда поднялась на 10-е место. Соперник на самом дне.
Протокол игры
|2'Титц Филлип (0:1)
|12'Йенсен Фредрик (0:2)
|20'Демирович Эрмедин (0:3)
|25'Варгас Рубен (0:4)
|29'Демирович Эрмедин (0:5)
|85'Бельо Дион Дрене (0:6)
Шуэн Марсель•Мюллер Янник 17'27' (Хольтманн Геррит (27') •Гьясула Клаус27' (Циммерман Кристоф (27') •Маглица Матей•Юстван Юлиан•Франич Бартол•Холланд Фабиан41' (Мюллер Андреас (41') •Карич Эмир• 45'Скарке Тим•Полтер Себастьян75' (Торсиэлло Фабио (75') •Пфайффер Лука75' (Вильхельмссон Оскар (75')
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес•Йенсен Фредрик46' (Энгельс Арне (46') •Якич Кристиян61' (Дорш Никлас (61') •Майер Арне60' (Биэл Пеп (60') •Титц Филлип•Варгас Рубен•Демирович Эрмедин71' (Бельо Дион Дрене (71')
02 марта. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
Бан пользователя