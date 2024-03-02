«Аугсбург» забил 6 мячей в ворота «Дармштадта»

Матч «Дармштадт» - «Аугсбург» получился самым результативным в очередном туре чемпионата Германии. Гости нанести более двух десятков ударов и забили сразу шесть мячей. Уже в первой трети противостояния «Дармштадт» пять раз капитулировал под атаками соперника. На 85-й минуте гости забили снова. Эрмедин Демирович стал автором дубля, а его команда поднялась на 10-е место. Соперник на самом дне.