Гримальдо высказался о работе под руководством Хаби Алонсо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо ответил на вопрос, почему решил перебраться в Леверкузен.

Напомним, 28-летний испанец присоединился к «Байеру» прошлым летом, перебравшись из португальской «Бенфики».

— Мне все стало ясно после звонка Алонсо. Работать с таким тренером, как Алонсо, — это что-то особенное. Сейчас у нас очень сильная команда и отличный проект, — цитирует Гримальдо The Athletic.

В текущей кампании защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

По итогам 23 сыгранных туров «Байер» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 61 балл.