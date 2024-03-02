«Боруссия» Дортмунд нацелилась на форварда «Милана»

Дортмундская «Боруссия» положила глаз на нападающего итальянского «Милана». По информации от журналиста Николо Скиры, немецкий клуб хочет пригласить 15-летнего форварда «россонери» Франческо Камарда, который в нынешнем сезоне дебютировал за «Милан» и успел провести два матча в итальянской Серии А.

Отметим, что Камарда в первой половине сезона стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Италии. Ранее к футболисту ранее приписывали интерес со стороны трёх английских клубов – «Ньюкасла», «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала».

10 марта итальянскому форварду исполнится 16 лет. Недавно появилась информация о том, что Камарда в обозримом будущем хотел бы остаться в «Милане».