​Только одна команд из топ-5 лиг Европы ещё не проводила «сухих» матчей в сезоне

В топ-5 европейских лигах выступают 96 команд. Любопытно, что только одна из них в этом чемпионате ещё не проводила матчей без пропущенных голов. Этой командой, как отмечает WhoScored, является немецкий «Аугсбург».

В субботу «Аугсбург» проведёт гостевой матч против «Дармштадта», в котором постарается сыграть на ноль впервые в текущем сезоне немецкой Бундеслиги.

Отметим, что «Аугсбург» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. При этом от седьмой позиции, которая может стать еврокубковой, команда отстаёт всего лишь на четыре очка.