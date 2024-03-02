Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Дэвиса в «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет потенциального трансфера защитника сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

«Сейчас в нашем распоряжении есть два надежных левых латераля. У «Реала» все хорошо на этой позиции в обороне», - цитирует итальянского специалиста Sport.es.

Ранее в прессе сообщалось, что переход Дэвиса в «королевский» клуб может быть оформлен в летнее трансферное окно. Мюнхенский гранд хочет получить за игрока 70 миллионов евро, несмотря на контракт до 2025 года.

В текущем сезоне Альфонсо провел 27 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.