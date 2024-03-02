​Чемпион мира близок к разводу с супругой - она продала его медаль и футболку с финала ЧМ-2022

Драматические события происходят в личной жизни чемпиона мира, аргентинца Эсекьеля Паласиоса. Он близок к разводу со своей супругой, Джессикой Фриас. Дело в том, что вторая половинка Паласиоса, решив, что игрок недостаточно много зарабатывает в своем леверкузенском «Байере», решила... продать его личные вещи. Или, по крайней мере, попытаться сделать это.

Возможно, Паласиос и стерпел бы такие выкрутасы, но Джессика среди прочего решила продать и его медаль чемпиона мира, а также футболку, в которой Паласиос провел финальный матч против сборной Франции.

И теперь, как сообщает издание Marca, ошеломленный меркантильностью супруги, на которой он женат с 2021 года, Эсекьель реально рассматривает процедуру развода с ней.