Мусиала: «Текущее положение дел в «Баварии» очень раздражает»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мыслями о проблемах команды.

Шансы мюнхенцев на очередное чемпионство стали ещё более призрачными после осечки в матче 24 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:2). Теперь лидирующий в таблице «Байер» может увеличить отрыв до десяти очков – для этого «фармацевтам» потребуется обыграть «Кёльн».

«Мы – «Бавария», и мы ненавидим проигрывать. С момента прихода сюда я понял, что «Бавария» всегда хочет только побеждать. Наше текущее положение дел очень раздражает, ведь мы хотим всегда выигрывать и быть чемпионами. Нужно сохранять позитивный настрой и как можно лучше провести оставшиеся матчи сезона. Посмотрим, что произойдёт», – высказался в интервью DAZN Мусиала.