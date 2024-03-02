Тухель – о ничьей с «Фрайбургом»: «Бавария» безрассудно провела первые полчаса»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ход ничейного матча против «Фрайбурга» (2:2).

Мюнхенцы пропустили уже на 12-й минуте, на что нашли ответ на 35-й в виде гола Матиса Теля. Во втором тайме Джамал Мусиала вывел гостей вперёд, однако «Фрайбургу» удалось спастись в концовке встречи.

«Мы слабо провели первые полчаса, заслуженно пропустив гол. Во втором тайме мы были хороши, но не смогли вознаградить себя за это победой.

Очевидно, мы хотели сыграть здесь с гораздо большей решимостью, но начали делать это только после пропущенного гола. Первые полчаса мы провели безрассудно. Чтобы победить здесь, недостаточно одного хорошего тайма», – сказал в интервью DAZN Тухель.