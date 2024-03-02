Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель – о ничьей с «Фрайбургом»: «Бавария» безрассудно провела первые полчаса»

02 Марта 2024 • 01:06 Комментировать
Фрайбург
2:2
Бавария

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал ход ничейного матча против «Фрайбурга» (2:2).

Мюнхенцы пропустили уже на 12-й минуте, на что нашли ответ на 35-й в виде гола Матиса Теля. Во втором тайме Джамал Мусиала вывел гостей вперёд, однако «Фрайбургу» удалось спастись в концовке встречи.

«Мы слабо провели первые полчаса, заслуженно пропустив гол. Во втором тайме мы были хороши, но не смогли вознаградить себя за это победой.

Очевидно, мы хотели сыграть здесь с гораздо большей решимостью, но начали делать это только после пропущенного гола. Первые полчаса мы провели безрассудно. Чтобы победить здесь, недостаточно одного хорошего тайма», – сказал в интервью DAZN Тухель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Томас Тухель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Марта
01:37
Мусиала: «Текущее положение дел в «Баварии» очень раздражает»
00:27
«Фрайбург» поставил подножку «Баварии», играя до конца
01 Марта
22:43
Тель впервые в сезоне вышел в старте «Баварии» в матче Бундеслиги
22:00
«Фрайбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:23
Кейн и Мусиала — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Фрайбургом»
02:22
Фрайбург - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:45
Ставка и прогноз на матч Фрайбург — Бавария чемпионата Германии — 1 марта 2024
29 Февраля
15:39
Тухель: «После решения об уходе я не стал испытывать меньше давления»
15:33
Тухель ответил, действительно ли Сане играл в последних матчах с дискомфортом в колене
15:12
Тухель рассказал об атмосфере в «Баварии» после победы над «РБ Лейпцигом»
15:06
Тухель ответил, кто заменит де Лигта в матче с «Фрайбургом»
15:01
Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Баварии» перед матчем с «Фрайбургом»
11:59
Спортивный директор «Байера» прокомментировал слухи об уходе Алонсо
28 Февраля
22:14
Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
21:38
«Бавария» приняла решение по будущему Теля
21:02
Стало известно, почему «Бавария» не хочет возвращать Флика
18:41
Тель был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер сорвался из-за Тухеля
16:30
Дэвис готов сыграть с «Фрайбургом»
15:50
Гюндоган останется капитаном сборной Германии, несмотря на возвращение Нойера
14:12
«Бавария» хочет подписать звёздных игроков
14:08
Сане тренируется индивидуально после травмы колена
13:59
Моуринью рассказал, когда в единственный раз в карьере плакал после поражения
12:57
Игрок «Штутгарта» Антон: «Логично, что Хёнес является кандидатом на пост тренера «Баварии»
02:24
Тухель не чувствовал поддержки с самого начала работы в «Баварии» 1
27 Февраля
22:06
Зидану интересна работа в «Баварии»
21:26
«Бавария» связалась с агентами Тео Эрнандеса
21:14
Эберль: «Баварии» нужно продвигать Мусиалу и Теля»
15:16
Эберль оценил перспективы Киммиха в «Баварии»
14:30
Эберль: «Ни один клуб не хотел бы терять такого игрока, как Дэвис»
14:16
Эберль объяснил, почему «Бавария» решила расстаться с Тухелем
14:11
Эберль рассказал, какого тренера ищет «Бавария»
14:02
Гендиректор «Баварии»: «Мы ведём переговоры с агентом Дэвиса»
13:05
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
09:49
Маттеус: «Вероятно, Тухель сможет продержаться до конца сезона»
26 Февраля
19:49
Агент Теля встретился с руководством «Баварии»
17:19
Раскрыта зарплата, которую Дэвис хочет получать по новому контракту с «Баварией»
16:06
«Баварии» ничего неизвестно о договорённости Дэвиса с «Реалом»
13:31
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
11:49
Павлович вряд ли получит вызов от Нагельсманна на чемпионат Европы
11:19
Фройнд высказался о неудачной серии Сане
25 Февраля
16:19
Лёв оценил свои шансы возглавить «Баварию»
15:19
«Реал» добился прогресса в сделке по Дэвису
14:12
Тухель: «Не могу представить, что Нойер, Павлович, Геррейру или Ким Мин Джэ будут радоваться моему уходу»
13:38
Тухель рассказал, было ли решение разорвать контракт с «Баварией» обоюдным
12:43
Гендиректор «Баварии» Дризен высказался о частой смене тренеров в клубе
12:28
Президент «Баварии» Хайнер: «В этот раз мы хотим найти тренера на долгосрочную перспективу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бавария Бавария
2
2
6.30 4.90 1.50
Видео
02.03.24 в 17:30
Дармштадт Дармштадт
Аугсбург Аугсбург
2.48 3.40 2.70
Видео
02.03.24 в 17:30
Хайденхайм Хайденхайм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.65 3.35 2.50
Видео
02.03.24 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Д Боруссия Д
3.70 3.65 1.91
Видео
02.03.24 в 17:30
Майнц Майнц
Боруссия М Боруссия М
1.92 3.60 3.70
Видео
02.03.24 в 17:30
Бохум Бохум
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.90 4.10 1.60
Видео
02.03.24 в 20:30
Вольфсбург Вольфсбург
Штутгарт Штутгарт
3.20 3.55 2.09
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
01:37 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Текущее положение дел в «Баварии» очень раздражает»
01:06 · Германия. Бундеслига
Тухель – о ничьей с «Фрайбургом»: «Бавария» безрассудно провела первые полчаса»
00:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» поставил подножку «Баварии», играя до конца
01 Марта
23:16 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» подтвердили, что Дайер остаётся
22:43 · Германия. Бундеслига
Тель впервые в сезоне вышел в старте «Баварии» в матче Бундеслиги
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гави интересен четырём топ-клубам
22:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:23 · Германия. Бундеслига
Кейн и Мусиала — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Фрайбургом»
14:37 · Германия. Бундеслига
​«Барселоне» интересен футболист с ценником в 100 млн евро
14:17 · Англия. Премьер-лига
​У Хаби Алонсо есть важное соглашение с «Байером» - тренер интересен «Ливерпулю» и «Баварии»
12:43 · Германия. Бундеслига
В «Ювентус» может перейти полузащитник «Баварии»
12:19 · Германия. Бундеслига
Андронов дал прогноз на матч «Фрайбург» - «Бавария»
08:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Дайеру
29 Февраля
19:10 · Германия. Бундеслига
Подросток украл часы за 180 тысяч евро у игрока «Униона» Фолланда
16:01 · Германия. Бундеслига
Энрике рассказал о планах на Хави Симонса
Все новости
Рекомендуем