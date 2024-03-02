«Фрайбург» поставил подножку «Баварии», играя до конца

Проигрывающий почти всем подряд «Фрайбург» в пятницу дал бой чемпионской «Баварии» в матче Бундеслиги. Середняки уже в дебюте мощно атаковали, голкипер Мануэль Нойер головой парировал удар в упор, Роланд Шаллаи добил мяч в перекладину, а в итоге Кристиан Гюнтер из-за пределов штрафной не оставил шансов голкиперу. Гюнтер сразу же не реализовал выход один на один с вратарем. Винченцо Грифо красиво финтил и стрельнул по воротам, Нойер не дернулся, а мяч полетел мимо. Баварцы с первого для себя углового выжали максимум. Матис Тель у угла штрафной получил мяч, убрал опекуна и сравнял счет. Гости выстояли в первой части второго тайма, после чего прибавили. Гарри Кейн, казалось, наверняка бил в дальний угол, но защитник вынес мяч с линии. Джамал Мусиала взял игру на себя, обвел сразу тройку обороняющихся и точно пробил - 1:2. Перед финальным свистком Лукас Хёлер эффектно с лета отправил мяч в дальний угол - 2:2.

«Фрайбург» делит седьмое место. Соперник же уступает «Байеру» семь очков, проведя на один матч больше.