Тель впервые в сезоне вышел в старте «Баварии» в матче Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Матис Тель проводит свою дебютную игру в основе в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

18-летний футболист вышел в стартовом составе мюнхенцев в поединке против «Фрайбурга», который проходит в эти минуты. Ранее француз 19 раз появлялся на поле в рамках чемпионата Германии в сезоне-2023/24, но во всех случаях выходил лишь со скамейки запасных. Сегодня Томас Тухель впервые доверился ему с первых минут.

На счету Матиса Теля три забитых мяча и три результативные передачи в Бундеслиге в текущей кампании.

Следить за матчем «Фрайбург» – «Бавария» можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.