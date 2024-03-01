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Кейн и Мусиала — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Фрайбургом»

01 Марта 2024 • 21:23 Комментировать
Фрайбург
1:1
Бавария
1 6.30 X 4.90 2 1.50
1-й тайм

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Фрайбурга». Отметим, что в основе команды выйдут атакующий полузащитник Джамал Мусиала и форвард Гарри Кейн.

Полностью стартовый состав «Баварии» выглядит следующим образом: Нойер (вр), Ким Мин-Чжэ, Киммих, Горецка, Кейн, Дайер, Геррейру, Мюллер, Тель, Мусиала, Павлович.

Матч 24-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Баварией» пройдет сегодня, 1 марта. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Бавария Гарри Кейн Джамал Мусиала ещё теги

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