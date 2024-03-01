​«Барселоне» интересен футболист с ценником в 100 млн евро

В сфере интересов «Барселоны» находится атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц. В то же время ожидается, что молодой футболист продолжит играть за леверкузенский клуб до 2026 года. Это может помочь каталонцам подписать Вирца за более приемлемый ценник, рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Sport.

В настоящий момент Флориан Вирц оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 100 миллионов евро. В мае футболист отпразднует 21-й день рождения.

В сезоне 2023/2024 Вирц провёл за «Байер» 31 матч, в которых записал на свой счёт восемь голов и 17 голевых передач на партнёров.