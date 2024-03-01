«Бавария» может удивить выбором нового тренера – известно имя

Бывший защитник «Баварии» Мартин Демикелис, ныне занимающий пост главного тренера «Ривер Плейт», может вернуться в мюнхенский клуб. Как сообщается на страницах Sport.es, специалист может стать приемником Томаса Тухеля, которого уволят в конце сезона-2023/2024.

В «Баварии» считают, что Демикелис хорошо знаком с внутренней кухней в клубе. К тому же знание немецкого языка поможет ему в кратчайшие сроки наладить контакт с подопечными. Напомним, что Мартин выступал за мюнхенский гранд с 2003 по 2010 год.

По итогам 23 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.