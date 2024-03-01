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Чемпионат Германии. Бундеслига

Андронов дал прогноз на матч «Фрайбург» - «Бавария»

01 Марта 2024 • 12:19 Комментировать

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от поединка 24-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и мюнхенской «Баварией».

«Мотивация у мюнхенцев гораздо приличнее. Самая логичная ставка на этот матч - победа «Баварии» с форой (-1). В том, что «Бавария» матч выиграет, я практически не сомневаюсь», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча состоится сегодня, 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Фрайбург» с 29 баллами занимает девятое место в турнирной таблице, а «Бавария» (53) находится на второй строчке.

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