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«Бавария» приняла решение по Дайеру

01 Марта 2024 • 08:34 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» определились с будущим английского полузащитника Эрика Дайера, арендованного у лондонского «Тоттенхэма». Об этом рапортует журналист Дэвид Орнштейн.

Согласно сведениям источника, немецкий гранд хочет заключить с игроком полноценный трудовой договор. Грядущим летом Дайер перейдет в «Баварию» на правах свободного агента.

Напомним, что мюнхенский клуб взял Дайера в аренду минувшей зимой. В составе немецкого коллектива хавбек провел шесть поединков без голевых действий. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего англичанина в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Дайер
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