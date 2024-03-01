«Бавария» приняла решение по Дайеру

В мюнхенской «Баварии» определились с будущим английского полузащитника Эрика Дайера, арендованного у лондонского «Тоттенхэма». Об этом рапортует журналист Дэвид Орнштейн.

Согласно сведениям источника, немецкий гранд хочет заключить с игроком полноценный трудовой договор. Грядущим летом Дайер перейдет в «Баварию» на правах свободного агента.

Напомним, что мюнхенский клуб взял Дайера в аренду минувшей зимой. В составе немецкого коллектива хавбек провел шесть поединков без голевых действий. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего англичанина в 12 миллионов евро.