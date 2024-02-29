Подросток украл часы за 180 тысяч евро у игрока «Униона» Фолланда

Форвард берлинского «Униона» Кевин Фолланд после командной вечеринки лишился дорогостоящей вещи.

По информации издания Bild, 16-летний мальчик украл у футболиста часы, которые оцениваются в 180 тысяч евро.

Однако, как отмечает источник, защитник немецкого клуба Жером Руссильон побежал за подростком и смог поймать нарушителя. Игрок удерживал вора до приезда правоохранителей.

Добавим, что после 23 туров «Унион» располагается на 14-й позиции турнирной таблицы чемпионата Германии. Коллектив набрал 25 баллов.

Что касается Фолланда, то в его активе три забитых мяча и три ассиста.