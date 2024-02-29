Тухель: «После решения об уходе я не стал испытывать меньше давления»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, начал ли ощущать меньше давления после решения покинуть команду в конце сезона.

«После решения об уходе я не стал испытывать меньше давления, но я принимаю его на себя. Я знаю, что работаю на высочайшем уровне и требую от себя многое. Конечно, мы стараемся выиграть каждую игру и достичь поставленных целей. Мы знаем нашу ситуацию в Бундеслиге и Лиге чемпионов», – сказал Тухель на пресс-конференции.

За 11 туров до конца Бундеслиги команда Тухеля на 8 очков отстаёт от леверкузенского «Байера», который возглавляет турнирную таблицу. Тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо считается приоритетным кандидатом для руководства «Баварии» на пост нового наставника.