Тухель ответил, действительно ли Сане играл в последних матчах с дискомфортом в колене

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли вингер Лерой Сане в последних матчах играл с дискомфортом в колене.

«Лерой всегда хочет играть. Он из тех, кто невероятно хорошо переносит боль. В последние несколько недель он что-то чувствовал. Мне кажется, он не совсем свободно передвигается по полю. Важно найти лучшее решение на завтрашний день. Сейчас он занимается индивидуально. Если результаты теста будут положительными, мы возьмём его на последнюю тренировку перед игрой с «Фрайбургом». Посмотрим, сможет ли он оказаться завтра в составе», – сказал Тухель на пресс-конференции.