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Терзич: Слухи об увольнении из «Боруссии»? Это нормально, когда ты в топ-клубе

29 Февраля 2024 • 15:14 Комментировать
Унион Берлин
...
Боруссия Д
02.03 17:30

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о своём возможном уходе из команды.

— Я не удивлен, узнав, что моя работа в опасности, это нормально, когда ты в топ-клубе. Честно говоря, так было всегда, с самого начала сезона. Сейчас  я хочу сосредоточиться на наших играх, не отвлекаясь на слухи, — приводит слова Терзича журналист Фабрицио Романо.

После 23 туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко.

В субботу, 2 марта, подопечные Терзича на выезде сыграют с «Унионом». Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич

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