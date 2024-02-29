Тухель рассказал об атмосфере в «Баварии» после победы над «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, как повлияла на атмосферу в его команде победа над «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге на прошлых выходных. Гарри Кейн принёс мюнхенцам три очка, оформив победный мяч в концовке встречи.

«Эта неделя была хорошей. Победа всегда помогает, а победа, добытая на последних минутах – помогает особенно. Она придала нам уверенности в себе и вернула позитивную атмосферу. Завтра важно быть готовым. Наша концентрация находится на пределе», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Победа над «РБ Лейпцигом» помогла «Баварии» сохранить отставание от лидирующего «Байера» в 8 очков. Завтра мюнхенцы сыграют в чемпионате на выезде против «Фрайбурга».