Тухель ответил, кто заменит де Лигта в матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какой игрок заменит в стартовом составе команды центрального защитника Маттейса де Лигта в завтрашнем матче с «Фрайбургом» в немецкой Бундеслиге. Напомним, нидерландец пропустит поединок из-за дисквалификации.

«На поле выйдет Ким Мин Джэ. Упамекано также доступен, но он дисквалифицирован на матч с «Лацио», который состоится на следующей неделе. Для меня имеет больше смысла выпустить Кима Мин Джэ, ведь он будет доступен на игру с «Лацио», – объяснил Тухель на пресс-конференции.

Ранее «Бавария» и Тухель объявили о том, что прекращают сотрудничество по окончании сезона.