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Тухель ответил, кто заменит де Лигта в матче с «Фрайбургом»

29 Февраля 2024 • 15:06 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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01.03 22:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какой игрок заменит в стартовом составе команды центрального защитника Маттейса де Лигта в завтрашнем матче с «Фрайбургом» в немецкой Бундеслиге. Напомним, нидерландец пропустит поединок из-за дисквалификации.

«На поле выйдет Ким Мин Джэ. Упамекано также доступен, но он дисквалифицирован на матч с «Лацио», который состоится на следующей неделе. Для меня имеет больше смысла выпустить Кима Мин Джэ, ведь он будет доступен на игру с «Лацио», – объяснил Тухель на пресс-конференции.

Ранее «Бавария» и Тухель объявили о том, что прекращают сотрудничество по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Дайо Упамекано Ким Мин Джэ Маттейс де Лигт ещё теги

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