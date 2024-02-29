Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Баварии» перед матчем с «Фрайбургом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии поединка с «Фрайбургом» в очередном туре чемпионата Германии.

«Сегодня перед тренировкой Сане пройдёт тест, чтобы узнать, сможет ли он заниматься в общей группе Нам придётся подождать. Гнабри снова тренируется, но завтра для него ещё слишком рано возвращаться на поле после столь длительного отсутствия. Дэвис будет в расширенной заявке, если всё пойдёт по плану. Коман и Боэ точно не сыграют с «Фрайбургом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

За 11 туров до конца Бундеслиги «Бавария» отстаёт от первого места на 8 очков. В чемпионате лидирует леверкузенский «Байер».