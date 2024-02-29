Спортивный директор «Байера» прокомментировал слухи об уходе Алонсо

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес ответил на слухи о том, что главный тренер Хаби Алонсо покинет команду ближайшим летом. Напомним, к испанскому специалисту проявляют интерес такие топ-клубы, как мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль». За обе команды Хаби ранее выступал в качестве футболиста.

«Я по-прежнему спокоен и оптимистичен. Самое главное для тренеров – это то, чтобы они чувствовали себя комфортно, а также ощущали, что находятся в правильном месте. Хаби говорил подобное много раз», – цитирует Рольфеса Frankfurter Rundschau.

«Байер» под руководством Алонсо сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом в 8 очков от второго места.