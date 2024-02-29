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Спортивный директор «Байера» прокомментировал слухи об уходе Алонсо

29 Февраля 2024 • 11:59 Комментировать
Фрайбург
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Бавария
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01.03 22:30

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес ответил на слухи о том, что главный тренер Хаби Алонсо покинет команду ближайшим летом. Напомним, к испанскому специалисту проявляют интерес такие топ-клубы, как мюнхенская «Бавария» и английский «Ливерпуль». За обе команды Хаби ранее выступал в качестве футболиста.

«Я по-прежнему спокоен и оптимистичен. Самое главное для тренеров – это то, чтобы они чувствовали себя комфортно, а также ощущали, что находятся в правильном месте. Хаби говорил подобное много раз», – цитирует Рольфеса Frankfurter Rundschau.

«Байер» под руководством Алонсо сейчас лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с отрывом в 8 очков от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Симон Рольфес Байер ещё теги

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