Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Баварию» с нового сезона.

Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, испанский наставник готов заменить Томаса Тухеля в «Баварии», и мюнхенский клуб уже работает над потенциальной сделкой. Главная трудность – запросы «Байера»: леверкузенцы не хотят отпускать успешного рулевого и потребуют крупную компенсацию, если тот решит уйти предстоящим летом. По заявлениям источника, речь идёт о 15-25 млн евро. Годом позднее эта сумма будет значительно ниже.

Интерес к Хаби Алонсо также проявляет «Ливерпуль», ведущий поиски замены уходящему Юргену Клоппу.