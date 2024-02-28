«Бавария» приняла решение по будущему Теля

Нападающий «Баварии» Матис Тель не покинет клуб в предстоящее трансферное окно.

18-летний футболист, как неоднократно сообщалось, мог покинуть ряды мюнхенцев из-за нехватки игровой практики, однако изъявил желание остаться и продолжить борьбу за место в стартовом составе. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Баварии» решили сохранить восходящую звезду – грядущим летом игрок никуда не уйдёт.

Напомним, что ранее интерес к Матису Телю проявлял «Манчестер Юнайтед». Контракт французского форварда с грандом Бундеслиги рассчитан до середины 2027 года, а его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.