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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, почему «Бавария» не хочет возвращать Флика слухи

28 Февраля 2024 • 21:02 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
1 6.00 X 4.70 2 1.48
01.03 22:30

Ханс-Дитер Флик – далеко не основной кандидат на пост нового главного тренера «Баварии».

Руководство мюнхенцев ищет преемника для Томаса Тухеля, который оставит пост после завершения сезона. Как уже сообщалось, «Бавария» не горит желанием возвращать Флика, несмотря на его доступность и успехи с клубом в прошлом. По информации ESPN, провал специалиста в должности рулевого сборной Германии породил сомнения относительно его управленческих способностей у представителей «Баварии». Отмечается, что Ули Хёнесс уже наложил вето на приход 59-летнего тренера.

Ханс-Дитер Флик возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год. Из сборной Германии он был уволен в сентябре 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ханс-Дитер Флик

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