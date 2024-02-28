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Рибери может получить работу в «Баварии»

28 Февраля 2024 • 19:49 Комментировать

Известный в прошлом футболист Франк Рибери может вернуться в «Баварию». В настоящий момент 40-летний француз получает тренерскую лицензию, и он думает о возможности стать тренером юношеской команды «Баварии». Об этом стало известно изданию Kicker.

В настоящий момент Франк Рибери работает техническим тренером в итальянской «Салернитане», за которую выступал на закате игровой карьеры.

В качестве футболиста Франк Рибери играл за «Баварию» в 2007-2019 годах. В 425 официальных матчах за мюнхенцев француз записал на свой счёт 124 гола и 182 результативных паса на партнёров.

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Бавария Франк Рибери
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