Рибери может получить работу в «Баварии»

Известный в прошлом футболист Франк Рибери может вернуться в «Баварию». В настоящий момент 40-летний француз получает тренерскую лицензию, и он думает о возможности стать тренером юношеской команды «Баварии». Об этом стало известно изданию Kicker.

В настоящий момент Франк Рибери работает техническим тренером в итальянской «Салернитане», за которую выступал на закате игровой карьеры.

В качестве футболиста Франк Рибери играл за «Баварию» в 2007-2019 годах. В 425 официальных матчах за мюнхенцев француз записал на свой счёт 124 гола и 182 результативных паса на партнёров.