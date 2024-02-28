​Только один игрок за 20 лет сделал больше ассистов в Бундеслиге, чем Ройс

На прошлых выходных дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Хоффенхайма» со счётом 2:3. Атакующий полузащитник «шмелей» Марко Ройс поучаствовал в обоих голах своей команды, отдав два голевых паса.

Как сообщает Opta, теперь на счету Ройса 92 голевых паса в Бундеслиге. По этому показателю игрок «Боруссии» догнал Фрака Рибери на второй строчке рейтинга. Больше ассистов в Бундеслиге имеет только Томас Мюллер – 167.

Отмечается, что Opta собирает данные о результативных передачах с начала сезона 2004/2005.

Ближайший матч чемпионата Германии «Боруссия» проведёт 2 марта – против берлинского «Униона».

Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую