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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Только один игрок за 20 лет сделал больше ассистов в Бундеслиге, чем Ройс

28 Февраля 2024 • 17:28 Комментировать

На прошлых выходных дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Хоффенхайма» со счётом 2:3. Атакующий полузащитник «шмелей» Марко Ройс поучаствовал в обоих голах своей команды, отдав два голевых паса.

Как сообщает Opta, теперь на счету Ройса 92 голевых паса в Бундеслиге. По этому показателю игрок «Боруссии» догнал Фрака Рибери на второй строчке рейтинга. Больше ассистов в Бундеслиге имеет только Томас Мюллер – 167.

Отмечается, что Opta собирает данные о результативных передачах с начала сезона 2004/2005.

Ближайший матч чемпионата Германии «Боруссия» проведёт 2 марта – против берлинского «Униона».

Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую

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Бавария Боруссия Дортмунд Франк Рибери Томас Мюллер Марко Ройс ещё теги
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