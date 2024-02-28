​Не только «Бавария»: У Нагельсманна есть ещё один вариант в Бундеслиге

В последнее время Юлиана Нагельсманна слухи стали связывать с возможным возвращением на должность главного тренера «Баварии». Впрочем, у молодого тренера есть ещё один вариант. Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, Нагельсманн является кандидатом для «Боруссии». Конкретных шагов в направлении Нагельсманна дортмундцы пока не делали, хотя клуб высоко ценит этого специалиста.

Ранее сообщалось, что в «Боруссии» может смениться тренер по завершению сезона 2023/2024. Сейчас с командой работает Эдин Терзич.

Юлиан Нагельсманн сейчас тренирует сборную Германии. Летом тренер выступит с командой на домашнем чемпионате Европы.

​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»