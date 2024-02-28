Гюндоган останется капитаном сборной Германии, несмотря на возвращение Нойера

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган сохранит капитанскую повязку, несмотря на возвращение Мануэля Нойера, который ранее отсутствовал несколько месяцев из-за серьёзной травмы. Об этом сообщает издание Bild.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн очень ценит лидерские качества Гюндогана, поэтому специалист не будет отбирать у него капитанскую повязку из-за возвращения более опытного Нойера.

Напомним, грядущим летом сборной Германии предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы. На последнем мундиале команда не смогла выйти из группы с такими командами, как Испания, Япония и Коста-Рика.