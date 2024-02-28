«Бавария» хочет подписать звёздных игроков

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль высказался о будущих планах команды.

— Мы привлечем звездных футболистов, но также найдем способы способствовать развитию своих игроков. Мы хотим иметь игроков, которые максимально подходят для Баварии, — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

По итогам 23 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Томаса Тухеля 53 набранных очка. Отставание от лидирующего «Байера» составляет восемь баллов.

1 марта «Бавария» встретится на выезде с «Фрайбургом». Начало матча 24-го тура Бундеслиги запланировано на 22:30 по мск.