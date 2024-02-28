Сане тренируется индивидуально после травмы колена

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане получил небольшую травму колена, из-за чего не тренируется с общей группой. По информации от журналиста Максимилиана Коха, немец пока занимается на поле индивидуально.

Несмотря на повреждение, источник сообщает, что у Лероя есть хорошие шансы быть в составе «Баварии» на матч ближайшего тура Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится на выходных.

Напомним, у Сане летом 2025 года истекает контракт с «Баварией». Вингера ранее был связан с возвращением в «Манчестер Сити» и трансфером в каталонскую «Барселону». С конца октября Лерой не отметился ни одним забитым голом во всех турнирах.