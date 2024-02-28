Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, когда в единственный раз в карьере плакал после поражения. Дело было в 2012 году, когда «сливочные» проиграли «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов в серии пенальти.

«После поражения от «Баварии» я сел в машину и поехал домой, но заплакал по дороге. Это был единственный раз в карьере, когда я плакал после поражения. Позже мне позвонил Жорже Мендеш (агент Моуринью и Роналду). Он сказал мне: «Сделай одолжение, сходи домой к Криштиану, он просто мёртв». Я сказал ему, что я тоже мёртв. Тем не менее, я собрался силами и поехал к Роналду. Мы оба были буквально разрушены», – цитирует португальца Prime Video.