Игрок «Штутгарта» Антон: «Логично, что Хёнес является кандидатом на пост тренера «Баварии»

Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон прокомментировал возможный уход главного тренера Себастьяна Хёнеса в мюнхенскую «Баварию».

«Наш тренер проделывает замечательную работу. Вполне логично, что его упоминали в списке кандидатов на пост тренера «Баварии». Я могу лишь сказать, что Себастьян наслаждается каждым днём работы в «Штутгарте». Он идентифицирует себя с нашей командой. Хёнес очень комфортно себя чувствует здесь. «Бавария» – большой клуб, но я надеюсь, что Себастьян останется с нами», – цитирует Антона Sport Bild.

Напомним, Себастьян является племянником члена совета директоров «Баварии» Ули Хёнеса.