«Бавария» назвала «Реалу» стоимость Дэвиса

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с канадским защитником Альфонсо Дэвисом по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, руководство немецкого топ-клуба назначило цену на 23-летнего игрока. «Бавария» хочет выручить с продажи Дэвиса не менее 60 миллионов евро. Стоит отметить, что контракт Альфонсо истекает летом 2025 года.

Главным претендентом на латераля считается мадридский «Реал».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Защитник выступает за «Баварию» с лета 2019 года.