Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» назвала «Реалу» стоимость Дэвиса

28 Февраля 2024 • 11:04 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с канадским защитником Альфонсо Дэвисом по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, руководство немецкого топ-клуба назначило цену на 23-летнего игрока. «Бавария» хочет выручить с продажи Дэвиса не менее 60 миллионов евро. Стоит отметить, что контракт Альфонсо истекает летом 2025 года.

Главным претендентом на латераля считается мадридский «Реал».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Защитник выступает за «Баварию» с лета 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
11:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала «Реалу» стоимость Дэвиса
10:52 · Германия. Бундеслига
Лунёв: «Рядом с «Байером» сейчас никого нет, даже «Бавария» по игре далеко»
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» интересуется игроком, которого хочет купить «Манчестер Юнайтед»
09:23 · Германия. Бундеслига
Маттеус предложил «Боруссии» избавиться от Ройса и Хуммельса
02:24 · Германия. Бундеслига
Тухель не чувствовал поддержки с самого начала работы в «Баварии»
27 Февраля
22:06 · Германия. Бундеслига
Зидану интересна работа в «Баварии»
21:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» связалась с агентами Тео Эрнандеса
21:14 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Баварии» нужно продвигать Мусиалу и Теля»
18:22 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может обратиться к итальянскому тренеру
15:16 · Германия. Бундеслига
Эберль оценил перспективы Киммиха в «Баварии»
15:06 · Англия. Премьер-лига
​Робертсон может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб
14:30 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Ни один клуб не хотел бы терять такого игрока, как Дэвис»
14:16 · Германия. Бундеслига
Эберль объяснил, почему «Бавария» решила расстаться с Тухелем
14:11 · Германия. Бундеслига
Эберль рассказал, какого тренера ищет «Бавария»
14:02 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: «Мы ведём переговоры с агентом Дэвиса»
Все новости
Рекомендуем