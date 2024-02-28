Лунёв: «Рядом с «Байером» сейчас никого нет, даже «Бавария» по игре далеко»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Байер», поделился мнением об игре команды из Леверкузена в нынешнем сезоне.

Напомним, после 23 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на восемь очков.

«Могу сказать, что рядом с ними сейчас никого нет. Даже «Бавария» по последнему матчу очень далеко, именно по игре. Только чудо может помешать им стать чемпионами», — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Отметим, что последней командой, которой удавалось выигрывать Бундеслигу до «Баварии» остаётся дортмундская «Боруссия», завоевавшая титул в сезоне-2011/2012. После этого чемпионом Германии становился только мюнхенский клуб.