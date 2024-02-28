«Бавария» интересуется игроком, которого хочет купить «Манчестер Юнайтед»

20-летний защитник Антониу Силва, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика», попал в сферу интересов еще одного европейского гранда. По информации AS, в подписании игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Немецкий клуб собирается побороться за футболиста с «Манчестер Юнайтед». Силва может перейти в один из клубов в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 21 поединок, отметившись двумя забитыми мячами. Срок действующего контракта Антониу с «Бенфикой» истекает летом 2027 года.