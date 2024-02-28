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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус предложил «Боруссии» избавиться от Ройса и Хуммельса

28 Февраля 2024 • 09:23 Комментировать

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался насчет будущего ветеранов дортмундской «Боруссии» Марко Ройса и Матса Хуммельса.

«Всегда нелегко избавлять от легенд. Но если их игра не соответствует уровню команды, может тогда пора? Боссам клуба нужно сделать этот шаг. После этого игра команды не будет зависеть от этих двух парней», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В настоящий момент «шмели» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундская команда отстает от лидирующего «Байера» на 20 баллов.

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Боруссия Дортмунд Лотар Маттеус Марко Ройс Матс Хуммельс ещё теги
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