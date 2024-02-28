Тухель не чувствовал поддержки с самого начала работы в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель так и не смог реализовать свои идеи в клубе.

Специалист занял должность во главе мюнхенского гранда весной прошлого года, а уже по окончании текущего сезона покинет пост – об этом стало известно после череды неудач в феврале. Как отмечает журналист Тоби Альтсхеффль, Тухель с самого начала не чувствовал достаточной поддержки в «Баварии». Многие запросы и идеи наставника так и не были реализованы по тем или иным причинам, несмотря на просьбы. Свою роль сыграла и неблагоприятная атмосфера внутри команды.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков.