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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель не чувствовал поддержки с самого начала работы в «Баварии»

28 Февраля 2024 • 02:24 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
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01.03 22:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель так и не смог реализовать свои идеи в клубе.

Специалист занял должность во главе мюнхенского гранда весной прошлого года, а уже по окончании текущего сезона покинет пост – об этом стало известно после череды неудач в феврале. Как отмечает журналист Тоби Альтсхеффль, Тухель с самого начала не чувствовал достаточной поддержки в «Баварии». Многие запросы и идеи наставника так и не были реализованы по тем или иным причинам, несмотря на просьбы. Свою роль сыграла и неблагоприятная атмосфера внутри команды.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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