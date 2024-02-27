Зидану интересна работа в «Баварии»

Рулевой Зинедин Зидан готов продолжить карьеру в Германии.

Мюнхенский клуб обозначил француза в качестве одного из потенциальных сменщиков Томаса Тухеля. Ранее Зидан отказывался от работы в клубах АПЛ из-за языкового барьера, однако в случае с «Баварией» готов сделать исключение – ему интересна эта должность. Недавно сообщалось, что руководство гранда Бундеслиги не видит проблем в назначении специалиста, не говорящего по-немецки.

Зинедин Зидан не имеет тренерской работы с момента ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. Интерес к наставнику также приписывается «Манчестер Юнайтед».